Klart: Carlos Strandberg har brutit kontraktet

Carlos Strandberg flyttade till turkiska Hatayspor sommaren 2023.

Nu är anfallaren dock fri på marknaden, detta efter att ha brutit med klubben.

Foto: Bildbyrån

Sommaren 2023 valde Carlos Strandberg att lämna qatariska Al-Sailiya SC för turkiska Hatayspor.

Anfallaren med förflutet i klubbar som AIK och Malmö FF har sedan dess tillhört den turkiska klubben, men nu är han fri på marknaden igen.

Strandberg har nämligen brutit sitt kontrakt med den turkiska klubben.

Hans kontrakt med klubben skulle gälla fram till sommaren 2027, men nu är anfallaren alltså fri på marknaden.

Totalt så noterades den 29-årige anfallaren för 20 mål och två assist på 77 matcher i klubben.