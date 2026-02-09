Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Carlsson flyttar till Island

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Tobias Carlsson lämnade IK Sirius efter fjolårssäsongen.
Nu har han presenterats av isländska Hafnarfjördur.

Foto: Bildbyrån

Efter den allsvenska säsongen i fjol fick Tobias Carlsson tacka för sig i IK Sirius. 30-åringens kontrakt sträckte sig egentligen till och med 2026 men Uppsalaklubben aktiverade en klausul för att häva avtalet i förtid.

Nu står det klart att Carlsson flyttar till Island. Han har presenterats av Hafnarfjördur. Kontraktet är skrivet över säsongen 2027.

– Tobias är en spelare som vi tror kommer att passa perfekt in i vår grupp, säger sportchefen Davíd Thór Vidarsson på klubbens Instagram.

Carlsson noterades för ett mål och en assist på totalt 27 framträdanden i Sirius.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt