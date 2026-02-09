Klart: Carlsson flyttar till Island

Tobias Carlsson lämnade IK Sirius efter fjolårssäsongen.

Nu har han presenterats av isländska Hafnarfjördur.

Foto: Bildbyrån

Efter den allsvenska säsongen i fjol fick Tobias Carlsson tacka för sig i IK Sirius. 30-åringens kontrakt sträckte sig egentligen till och med 2026 men Uppsalaklubben aktiverade en klausul för att häva avtalet i förtid.

Nu står det klart att Carlsson flyttar till Island. Han har presenterats av Hafnarfjördur. Kontraktet är skrivet över säsongen 2027.

– Tobias är en spelare som vi tror kommer att passa perfekt in i vår grupp, säger sportchefen Davíd Thór Vidarsson på klubbens Instagram.

Carlsson noterades för ett mål och en assist på totalt 27 framträdanden i Sirius.