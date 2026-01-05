Klart: Celtic-tränaren sparkad efter åtta (!) matcher

Celtic har fått nog.

Huvudtränaren Wilfried Nancy får sparken efter 33 dagar på posten.

Foto: Alamy

Celtic har haft en tuff säsong och ligger sex poäng bakom de skotska serieledarna Hearts efter 20 matcher.

Nu meddelar Celtic att huvudtränaren Wilfried Nancy, som tillträdde som huvudtränare för en månad sedan, får sparken.

I samband med Nancys sorti lämnar även resten av hans stab.

Under Nancys ledning förlorade Celtic sex matcher och vann två. I laget spelar svensken Benjamin Nygren.



