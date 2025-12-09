Klart: Charlie Mitchell tar över Linköping

Charlie Mitchell tar över Linköping.

Det meddelar klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Den 30-åriga Charlie Mitchelle tar över Linköping FC efter att Willie Kirk lämnat för Djurgården.

Mitchell har bland annat haft tränaruppdrag i Bristol Citys U21-lag, assisterat i Women’s Championship och i Women’s Super League i samma klubb. Han har även erfarenhet från Wales och Trinidad & Tobagos damlandslag.



– Charlie har varit på vår radar de senaste två åren. Han var också här på ett studiebesök förra sommaren och vi fick en bra och fin bild av Charlie då. Vi har tillsammans med andra utsedda nyckelpersoner; spelare och medarbetare i staben kring A-laget, genomgått en gedigen rekryteringsprocess. Charlie är anställd för att ta över och utveckla det som Willie började med i somras, och då handlar det om både sättet att spela fotboll på men också de kraven och den träningsmiljön som skapades av Willie och spelarna. Charlie har erfarenhet av spelarutveckling i Bristol City som är Englands största akademi på damsidan. En viktig erfarenhet när vi nu satsar på fler egna produkter, säger Erik Nordqvist, klubbchef via uttalandet.

Charlie Mitchell ser det som en bra utmaning att ta sig an Linköping FC med den kultur som klubben har inom damfotbollen.

– Jag är otroligt stolt över att bli huvudtränare för Linköping FC. Det här är en klubb med fantastiska människor, starka värderingar och en tydlig fotbollsideologi. Från första mötet med människorna här kände jag en stark dragning till projektet och kulturen här. Jag är tacksam för förtroendet, glad över att arbeta med spelarna och resten av ledarstaben, och jag är otroligt motiverad att bygga ett lag som spelar med intensitet, energi och målmedvetenhet. Vi kommer att representera den här klubben på ett sätt som våra supportrar kan vara stolta över, och jag är redo att ge allt! säger Charlie Mitchell via uttalandet.

Klubben åkte ur damallsvenskan i år och ska nästa år spela i elitettan.