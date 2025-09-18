Genesis Antwi blir kvar i Chelsea.

Den engelska toppklubben säkrar upp jättetalangen.

Parterna är överens om ett nytt treårskontrakt – med option om två ytterligare år.

Foto: Bildbyrån

Genesis Antwi skrev förra hösten på sitt första A-lagskontrakt med Chelsea.

Avtalet skrevs då till sommaren 2027, men nu står det klart att hans kontrakt förlängts ytterligare.

Den engelska toppklubben meddelar nämligen denna torsdag att man är överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2028, med en option om två ytterligare år.

18-åringen matchas för tillfället i klubbens reservlag i Premier League 2, under sommaren var han aktuell för utlåning till bland annat Strasbourg (som också ägs av BlueCo).

Hittills den här säsongen har det blivit fem framträdanden för svensken.