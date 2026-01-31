Klart: Chelsea lånar ut talangen till ny klubb

Chelsea lånade ut Kendry Páez till Strasbourg inför säsongen.

Nu har det lånet brutits och istället väntar spel i River Plate för talangen.

Foto: Bildbyrån

Jättetalangen Kendry Páez anslöt till Chelsea i somras och lånades då direkt ut till Strasbourg som delar ägare med den engelska storklubben.

Nu står det dock klart att en ny utlåning väntar för 18-åringen.

Låneavtalet med Strasbourg har brutits och istället lånas Páez ut till den argentinska storklubben River Plate.

Avtalet är skrivet över hela 2026.

Jättetalangen har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2033.