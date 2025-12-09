Klart: Chika Chidi lämnar Gais
Chisomnazu Chika Chidi har tillhört Gais sedan 2023.
Nu gör han det inte längre.
Under tisdagen meddelar göteborgsklubben att anfallaren lämnar klubben.
Det var inför säsongen 2023 som Gais värvade Chisomnazu Chika Chidi från Ahlafors IF.
Sedan dess har det dock inte blivit särskilt mycket spel i ”Makrillarna” för anfallaren som under hösten var utlånad till Norrby IF i Ettan Södra. Där gjorde han två mål och en assist på tolv matcher där endast en av dem var från start.
Nu lämnar 25-åringen Gais på permanent basis då hans avtal löper ut, vilket klubben meddelar under tisdagen.
– Saker och ting blev aldrig som man hoppades, men jag vill tacka alla ledare och lagkamrater och alla runtomkring klubben för denna tid, säger Chika Chidi i ett uttalande och fortsätter:
– Och ett speciellt tack till supportrarna för den kärleken jag har fått sedan första dagen, det är något jag kommer att bära med mig resten av livet!
