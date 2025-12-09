Klart: Chika Chidi lämnar Gais

Chisomnazu Chika Chidi har tillhört Gais sedan 2023.

Nu gör han det inte längre.

Under tisdagen meddelar göteborgsklubben att anfallaren lämnar klubben.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som Gais värvade Chisomnazu Chika Chidi från Ahlafors IF.

Sedan dess har det dock inte blivit särskilt mycket spel i ”Makrillarna” för anfallaren som under hösten var utlånad till Norrby IF i Ettan Södra. Där gjorde han två mål och en assist på tolv matcher där endast en av dem var från start.

Nu lämnar 25-åringen Gais på permanent basis då hans avtal löper ut, vilket klubben meddelar under tisdagen.

– Saker och ting blev aldrig som man hoppades, men jag vill tacka alla ledare och lagkamrater och alla runtomkring klubben för denna tid, säger Chika Chidi i ett uttalande och fortsätter:

– Och ett speciellt tack till supportrarna för den kärleken jag har fått sedan första dagen, det är något jag kommer att bära med mig resten av livet!

