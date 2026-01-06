Klart: Dahlqvist till Brommapojkarna

Villemo Dahlqvist stannar i Stockholm.

Mittfältaren byter AIK mot Brommapojkarna.

– Det känns jättebra att vara på plats på Grimsta, säger Dahlqvist i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Villemo Dahlqvist bekräftade för FotbollDirekt att hon blir kvar i Stockholm efter att ha lämnat AIK i fjol.

Nu har mittfältaren presenterats av Brommapojkarna.

– BP är en förening som är väldigt bra på att utveckla spelare och jag tror därför att detta är ett bra steg för mig i min karriär. Det känns jättebra att vara på plats på Grimsta. Det är en väldigt fin anläggning med bra faciliteter så jag kommer nog trivas bra här, säger Dahlqvist på klubbens hemsida.

BP slutade på en 12:e plats i damallsvenskan i fjol och kvalade sig kvar.



