Klart: Daleho Irandust lämnar BP

Brommapojkarna meddelar ett avsked.

Daleho Irandust lämnar klubben i samband med att avtalet löper ut efter 2025.

Foto: Bildbyrån

Daleho Irandust anslöt till Brommapojkarna inför säsongen 2024. Den här säsongen noterades 27-åringen för tre mål och sju assist när BP slutade på en tolfte plats i allsvenskan.

Nu meddelar BP att Daleho Irandust lämnar då hans kontrakt löper ut efter 2025.

– Jag vill börja med att tacka alla ledare, spelare och supportar i BP för denna tid. Jag kom tillbaka till Sverige för att hitta glädjen för fotbollen igen och det gjorde jag med BP, säger Daleho Irandust på klubbens hemsida.

Sportchefen Philip Berglund:

– När ”Dalla” kom visste vi att han skulle bidra med kreativitet och kvalitet, och det har han gjort under sin tid hos oss. Vi vill tacka honom för hans tid i BP och önskar honom all framgång framåt.

Daleho Irandust noterades för totalt 44 ligamatcher för BP.