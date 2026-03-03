Klart: Dari presenterad av Kalmar

Mittbacken Achraf Dari, 26, är klar för Kalmar FF.

Klubben lånar in 26-åringen fram till sommaren.

– Det känns väldigt bra att vara på plats, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Achraf Dari har skrivit på ett låneavtal för Kalmar FF. Mittbacken kommer senast från den egyptiska klubben Al Ahly. Låneavtalet sträcker sig fram till sommaruppehållet.

– Det känns väldigt bra att vara på plats. Jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya lagkamrater och få spela inför supportrarna. Jag vet att Kalmar har en fin historia och jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa laget. Förhoppningsvis kan vi åstadkomma fina saker tillsammans och nå bra resultat i Allsvenskan, säger Dari via klubben uttalande.

Sportchef Mats Winblad säger följande om sitt nyförvärv.

– Det känns fantastiskt kul att vi lyckats få till en lösning med Al-Ahly gällande Achraf. Han har samlat på sig väldigt mycket erfarenhet och det är en av de sakerna vi har letat efter. Han är en väldigt snabb och atletisk mittback och har också ett väldigt fint huvudspel, såväl i det defensiva som i det offensiva. Det ska bli väldigt spännande att se honom i Kalmar FF-tröjan.



