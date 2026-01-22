Klart: David Frisk klar för Ljungskile SK

Ljungskile SK förstärker.

David Frisk är klar för superettan-klubben.

Foto: Bildbyrån

Ljungskile SK är tillbaka i superettan från årets säsong och inför det så pågår truppbygget för fullt.

Denna torsdagskväll står det klart att man förstärker truppen med David Frisk, som ansluter från IFK Skövde.

– Det kommer bli roligt och spännande att testa något nytt. Det känns som ett bra steg för mig och ska bli roligt att lära känna alla i laget, säger Frisk.

Frisk noterades för sju mål och åtta assist i ettan södra.

– Vi är väldigt glada över att David äntligen blir vår spelare – det är en övergång som vi försökte få till redan i somras. Han passar perfekt in i det sätt Joakim och Fredrik vill spela sin fotboll, med yttrar som vågar utmana och har både löpstyrka och teknik nog att skapa chanser på egen hand. David har alla verktyg för att bli ett riktigt utropstecken hos oss, säger Gustav Agneman