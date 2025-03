Klart: David Mikhail bryter med Värnamo

Målvakten David Mikhail har brutit sitt kontrakt med IFK Värnamo.

Det meddelar klubben under måndagskvällen.

– Värnamo kommer alltid vara en förening som betyder otroligt mycket för mig, säger han till klubben.



Det var inför säsongen 2024 som IFK Värnamo värvade David Mikhail, 26, från Täby FK.



Därefter hade målvakten det tufft att få speltid under våren och lånades ut till finska FC Lahti under hösten. Nu står det klart att Mikhail bryter sitt kontrakt med IFK Värnamo i förtid, efter att inte ha gjort en enda tävlingsmatch för klubben.



Kontraktet skulle egentligen ha sträckt sig till slutet av 2025.



– Att lämna Värnamo var inte ett lätt beslut. Av olika anledningar var det dock ett beslut som passade mig bäst. Värnamo kommer alltid vara en förening som betyder otroligt mycket för mig och jag kommer vara lagets största supporter framöver, säger Mikhail i ett uttalande.



Bortsett FC Lahti, Täby FK och IFK Värnamo har David Mikhail även spelat för FC Stockholm och Huddinge IF.

Video Ferran Sibila inför Allsvenska starten: ”Vi kommer inte ha momentum”