Klart: De Jongh byter Linköping mot Kristianstad

Michelle De Jongh, 28, lämnar Linköping.

Nu är hon klar för Kristanstads DFF.

Foto: Bildbyrån

Linköping åkte ur damallsvenskan i fjol och denna säsongen väntar spel i elitettan. Efter degraderingen har många spelare lämnat den anrika klubben och nu lämmar ännu en viktig pelare.

Michelle De Jongh lämnar Linköping för spel i damallsvenskan och Kristanstads DFF.

– Det känns riktigt bra att vi kommit överens om ett två-årskontrakt och att Michelle kan ansluta till truppen direkt. Vi vet vad vi får efter att ha haft Michelle som motståndare vid många tillfällen och med 226 damallsvenska matcher i bagaget tillför hon rutin och erfarenhet som vi kommer ha nytta av i år” säger KDFFs klubbchef Lovisa Ström via klubbens uttalande.

Nyförvärvet själv säger följande:

– Känns väldigt roligt att ha skrivit på, det känns som en bra miljö för att utvecklas fotbollsmässigt och jag hoppas kunna bidra till framgång både på och utanför planen. Taggad för en grym säsong!, säger hon via uttalandet.

28-åringen skriver ett tvåårskontrakt med klubben.

