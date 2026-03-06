Klart: Degerfors IF värvar senegalesisk försvarare

Degerfors IF förstärker defensiven.

Samba Diatara är klar för Värmlandsklubben.

Han ansluter från portugisiska Braga.

Foto: Bildbyrån

Degerfors har gjort klart med ännu ett nyförvärv inför den allsvenska säsongen.

Denna fredag står det klart att man plockar in Samba Diatara från portugisiska Braga, där han har tillhört klubbens B-lag.

– Samba besitter de egenskaper som vi letat efter. Han är en löpstark spelare med försvarsspelet som spetsegenskap, men han kan även spela högt uppe i banan. Det känns bra att vi knutit till oss Samba och jag ser fram emot att få se honom i vår miljö, säger sportchef Patrik Werner via klubbens hemsida.

Vänsterbacken har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2029 med Värmlandsklubben.