Klart: Dennis Gabrielsson förlänger med Örebro SK

Dennis Gabrielsson förlänger som sportchef och tränare för Örebro SK.

Detta i vad man beskriver som en långsiktig satsning på damerna.

– Damverksamheten och laget har tagit stora steg sedan jag kom, säger Gabrielsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Juliette Vural

Dennis Gabrielsson har varit i Örebro SK sedan slutet av 2021 då han blev huvudtränare. Efter Gabrielsons ankomst tog man sig upp till elitettan med en

serievinst, året efter höll man sig kvar med en 11:e-plats, och i år avslutade laget som det åttonde bästa laget i andraligan.

– Det känns oerhört bra och kul att fortsätta i ÖSK Fotboll. Damverksamheten och laget har tagit stora steg sedan jag kom in för fyra år sedan och den fortsatta resan uppåt vill jag vara med på. Varje dag utvecklas vi mot den nivå vi vill vara på och jag trivs väldigt bra här, säger Gabrielsson i ett uttalande och fortsätter:

– Nu ser jag fram emot en ny säsong där målet blir att som föregående år göra en bättre säsong än året innan.

Även vd och klubbchef Niklas Aronsson har höga förhoppningar på klubbens fortsättning med Dennis Gabrielsson.

– Det är med stor glädje vi är överens med Dennis om en fortsättning i sportklubben även 2026. Efter fyra år här och en verksamhet i ständig utveckling år för år har han tillsammans med ledarteamet byggt upp ett starkt lag som fortsätter prestera och ta kliv. I vår långsiktiga satsning på damlaget är kontinuitet en del av förutsättningarna för att verksamheten ska fortsätta utvecklas och efter årets historiska placering siktar vi tillsammans med Dennis mot nya höjder även nästa säsong, säger ÖSK:s tillförordnade vd och klubbchef Niklas Aronsson.

Dennis Gabrielssons nya avtal sträcker sig över säsongen 2026.