Klart: Djurgården lånar ut Elvira Björklund

Elvira Björklund lånas ut att Djurgårdens IF.

Burväktaren lånas ut till Umeå IK med dubbel speltillhörighet.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF meddelar denna onsdag att Elvira Björklund lånas ut till Umeå IK i elitettan.

Lånet är med dubbel speltillhörighet så vid behov kan burväktaren även representera Stockholmsklubben.

– Det känns bra att spela för Umeå IK, en väldigt meriterad klubb som har en framgångsrik historia. Det finns goda faciliteter och en bra laganda och det skulle vara väldigt kul att få hjälpa Umeå tillbaka till Damallsvenskan igen, säger hon via klubbens hemsida.

Sportchef Jean Balawo uttalar sig också:

– Elvira Björklund går på lån till Umeå med dubbel speltillhörighet. Det är en tuff konkurrenssituation i Djurgården just nu och Elvira behöver få mycket speltid för att kunna fortsätta sin fina utveckling. Nu får hon möjlighet till matchande i en bra klubb med goda förutsättningar och får utvecklas i en ny miljö, samtidigt som hon finns tillgänglig för spel med DIF under säsongen