Klart: Djurgården lånar ut Odhiambo igen

Frank Odhiambo har varit i Djurgården sedan 2022.

Trots det har mittbacken ännu inte spelat en tävlingsmatch för Blåränderna.

Nu lånas han ut till IF Karlstad Fotboll.

Det var under sommaren 2022 som Frank Odhiambo, 22, lämnade Kenya för Sverige, Stockholm och Djurgården.



Sedan dess har mittbacken varit utlånad till totalt tre klubbar, IFK Haninge, Vasalund och AFC Eskilstuna.



Nu står det klart att Kenyanen lånas ut för fjärde gången. Denna gång bär det av till Värmland och Karlstad. Där kommer han att spela hela spelåret 2025.



– Det har funnits många förfrågningar kring Frank men Karlstad framstod som det bästa alternativet. En proffsig klubb, med en bra och utvecklande miljö, som har ambitioner att vara med i toppstriden av serien, där Frank blir en viktig kugge i lagbygget under säsongen, säger sportchef Bosse Andersson i ett uttalande.



Under fjolårets säsong i Ettan norra och AFC Eskilstuna blev det spel i 23 matcher och ett mål för Frank Odhiambo.

Video Peter Kisfaludy om Djurgårdens supersiffra på rikslägret