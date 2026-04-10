Klart: Djurgården värvar Hirosawa

Djurgårdens IF förstärker offensiven.

Maho Hirosawa ansluter från Mynavi Sendai Ladies.

– Det känns jätteroligt att få vara här, säger japanskan i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Maho Hirosawa, 25, har presenterats av Djurgårdens IF. Anfallaren ansluter från Mynavi Sendai Ladies i japanska WE League Women.

Avtalet är skrivet till och med 2028.

– Det känns jätteroligt att få vara här i Djurgården. Tanken på att spela utomlands har funnits hos mig under en lång tid och det här kändes som rätt val när frågan kom. DIF är ett starkt lag i en bra liga med en offensiv prägel som tilltalar mig som anfallare. Så jag tror att jag kommer att utvecklas väldigt mycket här som spelare, säger Hirosawa på Djurgårdens hemsida.

Sportchefen Jean Balawo:

– För hennes del blir det en perfekt tajming med det pågående landslagsuppehållet då hon kan få jobba ordentligt med tränarna, komma in i gruppen och lära känna gänget i lugn och ro. Det kan nog ta en tid för henne att anpassa sig till allt nytt, men hon känner ju Urara Watanabe som kommer att kunna hjälpa henne med den biten.