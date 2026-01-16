Klart: Donyell Malen till AS Roma

Donyell Malen har uppgetts vara klar för AS Roma.

Nu har övergången blivit officiell.

Malen lånas in av Roma med en köpoption.

Donyell Malen har gjorts aktuell för den italienska storklubben AS Roma de senaste dagarna.

Nu meddelar Aston Villa att man är överens med huvudstadsklubben och att nederländaren flyttar till Italien.

Han ansluter på lån och i låneavtalet finns en köpoption.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano så ligger köpoptionen på 25 miljoner pund, det vill säga omkring 309 miljoner kronor.