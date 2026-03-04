Klart: Edqvist lämnar Östersund

Adrian Edqvist, 26, lämnar Östersund.

Det ska röra sig om en flytt utomlands.

Foto: Bildbyrån

Adrian Edqvist anslöt till Östersund inför säsongen 2025. Han står noterad för 26 matcher förra året. Nu kommer beskedet att Edqvist och klubben går skilda vägar.

26-åringen ska flytta utomlands men vilket klubb det rör sig om är inget som meddelas.

– Adrian kontaktade mig under förra veckan rörande en möjlighet som kommit upp om att prova något nytt fotbollsmässigt utomlands, säger sportchefen Stefan Lundin till hemsidan och fortsätter:

– ÖFK har valt att tillgodose Adrians önskemål för att han ska få chansen att testa ett nytt äventyr utomlands. Vi tackar för tiden och önskar ett stort lycka till framåt.