Klart: Edqvist lämnar Östersund
Adrian Edqvist, 26, lämnar Östersund.
Det ska röra sig om en flytt utomlands.
Adrian Edqvist anslöt till Östersund inför säsongen 2025. Han står noterad för 26 matcher förra året. Nu kommer beskedet att Edqvist och klubben går skilda vägar.
26-åringen ska flytta utomlands men vilket klubb det rör sig om är inget som meddelas.
– Adrian kontaktade mig under förra veckan rörande en möjlighet som kommit upp om att prova något nytt fotbollsmässigt utomlands, säger sportchefen Stefan Lundin till hemsidan och fortsätter:
– ÖFK har valt att tillgodose Adrians önskemål för att han ska få chansen att testa ett nytt äventyr utomlands. Vi tackar för tiden och önskar ett stort lycka till framåt.
