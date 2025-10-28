Klart: Efter avancemanget – Asper lämnar Kristianstad

De har nyss tagit steget från division två till Ettan.

Då väljer Mattias Asper att lämna sitt uppdrag som huvudtränare.

”Man lever bara en gång och under hösten gick jag på knäna”, skriver han i ett inlägg på Instagram.

Foto: Bildbyrån

Den förre proffsmålvakten i klubbar som Real Sociedad, Besiktas, AIK, Malmö FF och Mjällby AIF – Mattias Asper – tog inför denna säsong över som huvudtränare för Kristianstads FC.

Då skulle 51-åringen se till att hans lag tog steget från division två till Ettan under sitt första år i klubben.

Kort efter avancemanget står det dock klart att det inte blir någon fortsättning för Asper i ”KFC”. Detta då han självmant väljer att lämna sitt uppdrag.

“Jag är oerhört stolt och glad över att Kristianstad FC i år lyckades vinna div 2 södra och ta klubben till nästa nivå. Resan gjordes med en urstark spelargrupp, god hjälp från övrig ledarstab och stor support från alla runt klubben. Tillsammans lyckades vi navigera, trots ibland en något krokig väg, till slutdestinationen”, skriver han i ett inlägg på Instagram och fortsätter:

“Det kostar dock att ligga på topp och skall man vara huvudtränare på div 1-nivå (eller i div 2) kräver det massor av kraft, engagemang, sömnlösa nätter och en hel del andra uppoffringar. Man lever som alla vet bara en gång och när jag under hösten gick på knäna, lovade jag mina närmaste att sejouren i KFC endast blir ettårig. Så med ”mission completed”, som Sven så fint sade efter säsongsavslutningen, lämnar jag med gott samvete över stafettpinnen till nästa tränare i KFC.”

Uppdraget i Kristianstad var Aspers första som huvudtränare.