Klart: Eintracht Frankfurt sparkar Dino Toppmöller

Nu står det klart att det blir tränarbyte för Hugo Larsson och Love Arrhov.

Eintracht Frankfurt bekräftar nu att man sparkat Dino Toppmöller.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna söndag kom det uppgifter om att Eintracht Frankfurt hade beslutet sig för att sparka huvudtränaren Dino Toppmöller.

Detta har nu blivit officiellt.

”Det är synd att vi inte kan fortsätta tillsammans. Tack till alla som trodde på mig, som gav mig den här möjligheten, som gett mig sitt förtroende så länge”, säger han via klubbens X-sida.

Detta innebär att svenskduon Hugo Larsson och Love Arrhov kommer att få ny tränare.