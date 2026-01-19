Klart: Elfsborg säljer Simon Eriksson

Simon Eriksson lämnar IF Elfsborg.

Målvakten är klar för Racing Santander.

– Det ska bli kul med ett nytt äventyr, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Målvakten Simon Eriksson fick förtroenden som förstaval i Elfsborg förra säsongen. 19-åringen gjorde 20 framträdanden i fjol och nu står det klart att han lämnar klubben.

Elfsborg säljer Eriksson till spanska Racing Santander. Kontraktet sträcker sig till den 30 juni 2030.

– Det ska bli kul med ett nytt äventyr, men det är såklart också tråkigt och lite ledsamt att lämna Elfsborg. Så det är både positiva och lite tunga känslor. Jag är väldigt tacksam över att få den här möjligheten. Det är en barndomsdröm jag haft, att få spela utomlands, säger Eriksson på Elfsborgs hemsida.

Klubbchefen Stefan Andreasson:

– Simons tid hos oss går inte att förklara på annat sätt än en sorts ”saga”. På ett års tid har han tagit steget från division 1 till fullfjädrad allsvensk målvakt, U-21-landslagsdebut och på senare tid uppmärksammad av intressanta spanska klubbar.

Eriksson har tidigare spelat för Dalkurd och FC Stockholm.