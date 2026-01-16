Klart: Elfsborg säljer Stoltz till Rosenborg

Elfsborg har gjort en försäljning – av sin fystränare.

Detta då Victor Stoltz har köpts loss av Rosenborg BK.

– Vi vill inte stå i vägen för Victor att fortsätta utvecklas, säger klubbchef Stefan Andreasson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen meddelar IF Elfsborg en försäljning av ett något udda slag.

Detta då Boråsklubben har meddelar att norska Rosenborgs BK har köpt loss fystränaren Victor Stoltz.

– Det går inte att beskriva hur mycket tiden i Elfsborg har betytt för mig, både personligen och professionellt. Det här är en unik förening där värmen och kärleken är lika stark som viljan och ambitionen, säger han på Elfsborgs hemsida och fortsätter:

– Hur utmanar man stora jättar om inte tillsammans? Det vet alla här – och det har vi visat. Jag kan bara rikta ett stort tack till människorna som skapar den här kulturen och buga för att ha fått vara en del av den. Men mer kommer, för framtiden är Elfsborgs.

Victor Stoltz kom från Djurgården år 2020 och har sedan dess jobbat för Elfsborg.

Elfsborgs klubbchef, Stefan Andreasson:

– Victor har sedan han kom till oss från Djurgården inför säsongen 2020 gett allt för vår förening och har nu i sex år varit med och utvecklat vårt fysiska och medicinska team till en hög skandinavisk nivå, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Victor har varit uppvaktad tidigare men då har vi båda parter känt att vi har ett jobb kvar hos oss först. När nu norska Rosenborg erbjuder en tjänst som Head of Performance och även en skälig ersättning till oss vill vi inte stå i vägen för Victor att fortsätta utvecklas, och vi känner också oss tillräckligt starka internt för att fylla luckan som uppstår. Vi önskar Victor lycka till i en spännande utmaning och vem vet, kanske vi möts igen.