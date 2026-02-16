Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Elfsborg värvar Tim Erlandsson

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Tim Erlandsson, 29, är klar för Elfsborg.
Målvakten har skrivit ett kontrakt över 2027.
– Jag är jätteglad och stolt över att skriva på för Elfsborg och ser väldigt mycket fram emot tiden här nu. Ett nytt kapitel för mig i karriären, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Målvakten Tim Erlandsson lämnar moderklubben Halmstads BK där han under de två gångna säsongerna gjort totalt 40 tävlingsmatcher varav 23 matcher i allsvenskan förra året.

Nu är han klar för Elfsborg.

– Jag skulle vilja säga att jag är en stabil målvakt. Jag behärskar alla delar av målvaktsspelet på ett bra sätt. Jag är en fysisk målvakt som gillar att dominera i mitt straffområde och samtidigt utnyttja min spelförståelse för att vara rätt placerad i situationer, både inne i och utanför straffområdet. Jag gillar att vara offensiv i mitt målvaktsspel, och att beskriva mig som en stabil målvakt tycker jag passar bra, säger målvakten via klubbens uttalande.

Han är glad över sitt nya äventyr.

– Jag är jätteglad och stolt över att skriva på för Elfsborg och ser väldigt mycket fram emot tiden här nu. Ett nytt kapitel för mig i karriären.

Klubbchef Stefan Andreasson säger följande om sitt nyförvärv.

– Efter försäljningen av Simon Eriksson till Racing Santander har vi i lugn och ro nu utvärderat alternativ till vår målvaktsbesättning och vi är nu glada att hälsa Tim Erlandsson välkommen till IF Elfsborg. Tim har de senaste åren i Halmstad visat att han är en mycket bra allsvensk målvakt och dessutom gjorde han ett starkt intryck på oss som person under lägret i Spanien nyligen. Vi är överens om ett avtal över säsongen 2027 ut och Tim ansluter direkt till vår trupp.

Erlandsson skriver ett kontrakt över 2027.

