Klart: Emil Forsbergs nya tränare presenterad

New York Red Bulls har hittat sin nya huvudtränare.

Det är Michael Bradley som tar över MLS-klubben.

Foto: Alamy

I slutet av oktober sparkade New York Red Bulls huvudtränaren Sandro Schwarz. Nu står det klart att Emil Forsberg och hans lag har en ny huvudtränare.

Under måndagen presenterades Michael Bradley som ny tränare i MLS-klubben.

– Jag är exalterad över möjligheten att bli huvudtränare för klubben där jag började min professionella karriär och även i den delstat jag kallar mitt hem, säger han på klubbens hemsida.

Bradley har representerat New York Red Bulls som spelare 2004. Han kommer senast från uppdraget som tränare för New York Red Bulls reservlag.

