Klart: Emma Bülow lämnar Eskilstuna United

Emma Bülow lämnar Eskilstuna United.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

– Hon har varit exemplarisk i år, hon har utvecklat sig som spelare och verkligen tagit stora steg i år, säger huvudtränare tränare Rickard Johansson via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Emma Bülow har under året varit inhoppare i Eskilstuna United och gjort det bra. Trots att klubben ska spela i damallsvenskan nästa säsong så kommer 21-åringen nu lämna klubben. Målet är att få mer speltid.

– Hon har varit exemplarisk i år, hon har utvecklat sig som spelare och verkligen tagit stora steg i år. I en roll som inhoppare så har hon gjort väldigt mycket med den speltiden, aldrig klagat och bara borrat ner huvudet och kört på. 7 mål är mycket bra gjort. Vi har haft en väldigt bra dialog och hade jag varit egoistisk så hade jag mer än gärna sett att Emma stannar hos oss men i detta fall så är Emma i den åldern att nästa säsong ska hon ha sitt genombrottsår och hos oss så kommer konkurrensen vara ännu tuffare i allsvenskan och därför blir Emmas nya klubb den bästa lösningen för henne och där har hon goda chanser att verkligen få ett genombrottsår och bygga vidare på årets säsong. säger Rickard Johansson och fortsätter:

– Hade det varit någon annan klubb så hade jag sagt att Emma ska stanna hos oss men detta kommer bli kanon för Emma. Den nya klubben lär presentera henne inom kort. Jag vill verkligen tacka Emma för sina insatser i Eskilstuna och önskar Emma stort lycka till i sin nya miljö.

Emma Bülow stod för sju mål i elitettan i år.