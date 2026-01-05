Klart: Emma Jansson till Leicester

Emma Jansson lämnar Sverige.

Den tidigare Rosengård-kaptenen är klar för Leicester.

– Jag kommer alltid att ge allt, säger hon på Leicesters hemsida.

Foto: Bildbyrån

Emma Jansson var nära att lämna FC Rosengård i somras i fjol. Men någon flytt blev det aldrig och lagkaptenen stannade ett halvår till och hjälpte Rosengård kvar i damallsvenskan.

Nu står det klart att hon får igenom sin flytt. Jansson har presenterats av Leicester och skriver ett 2,5-årskontrakt med klubben.

– Jag kommer alltid att ge allt för den klubb jag spelar för, så supportrarna kan förvänta sig det av mig. WSL är en fantastisk liga där alla spelare vill spela. Jag är glad över att vara här och glad över att vara här med Leicester, säger Jansson i ett uttalande på Leicesters hemsida.

Leicester ligger nia i Women’s Super League.