Klart: Erlandsson ny huvudtränare i HTFF

HTFF har gjort klart med en ny huvudtränare.

Det är Bajens P19-tränare Daniel Erlandsson som tar över Ettan-klubben.

Foto: Bildbyrån

HTFF var nära att ta sig till superettan efter kvalet mot ÖSK. Laget föll till slut på straffar och kommer att spela i Ettan Norra kommande säsong.

Den tidigare huvudtränaren Fredrik Samuelsson fick rollen som assisterande tränare i Hammarby i december. Nu står det klart att han ersätts av P19-lagets tränare Daniel Erlandsson.

– Jag ser mycket fram emot att kliva in som huvudtränare i HTFF och fortsätta jobba i Hammarby. Jag vill, tillsammans med Ramin Sepasi (assisterande tränare) och övriga ledare runt laget, skapa en träningsmiljö som utmanar spelarna att pusha sig själva och där vi strävar efter att bli bättre varje dag vi kommer till jobbet, säger Daniel Erlandsson på HTFF:s hemsida.

Erlandsson har tidigare varit verksam i Täby FK.



