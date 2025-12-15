Klart: Falkenberg säkrar upp duo

Falkenbergs FF skriver kontrakt med två talanger.

Gazton Alexandersson, 17, och Nils Persson, 18, kritar på treårsavtal med klubben.

Falkenbergs FF slutade på en femte plats i superettan den gångna säsongen. Nu har klubben säkrat upp två spelare inför nästa säsong.

Gazton Alexandersson, 17, och Nils Persson, 18, skriver treårsavtal.

– Det känns väldigt kul och motiverande att skriva kontrakt med FFF. Det känns bra att föreningen tror på mig. Jag har själv höga ambitioner med fotbollen och detta är ett bra steg för att fortsätta utvecklas. Jag vill bidra genom att jobba hårt och ha en bra inställning, säger Gazton Alexandersson på klubbens hemsida.

Gazton Alexandersson. Foto: Bildbyrån

– Det känns jättebra och jag är väldigt stolt över att skriva kontrakt med klubben jag älskar. Det är ett kvitto på det hårda jobb som jag har lagt ner under alla dessa år men också en motivation för att fortsätta utvecklas, säger Nils Persson.

Alexandersson och Persson spelade i Falkenbergs P19-lag förra säsongen.



