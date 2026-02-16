Klart: Falkenberg värvar fransk forward

Falkenberg stärker upp i offensiven.

Anfallaren Hugo Komano skriver ett tvåårskontrakt med klubben.

– Jag är väldigt glad över att vara här, säger han i ett uttalande.

Falkenbergs FF rustar upp inför den kommande säsongen i superettan. Under måndagen presenterar klubben en offensiv förstärkning.

Den franske anfallaren Hugo Komano värvas från schweiziska Yverdon Sport FC och skriver ett tvåårskontrakt med FFF.

– Jag är väldigt glad över att vara här. Redan från första dagen kändes det som en strukturerad och ambitiös klubb som vill framåt. Träningspassens intensitet är hög och det finns en verklig kultur av hårt arbete och laganda. Det passar mig perfekt. Jag är tacksam för den här möjligheten och är mycket motiverad till att bidra, säger Hugo Komano på Falkenbergs hemsida.

Sportchefen Andreas Jankevics:

– Hugo är en kraftfull forward som är bra på att ta sig till målchanser inne i boxen. Han är snabb samt villig att gå i djupled och jobba hårt för laget. Hugo är ambitiös och har en personlighet som vi tror kommer att bidra till gruppen. Vi är glada över att kunna välkomna Hugo till Falkenbergs FF.

Komano noterades för 35 matcher i Yverdon Sport FC.