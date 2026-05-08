Klart: FC Köpenhamn säljer Trott

Nathan Trott lämnar FC Köpenhamn.

Cardiff City värvar målvakten permanent efter en lyckad lånesäsong.

Nathan Trott har under säsongen varit utlånad från FC Köpenhamn till Cardiff City och nu står det klart att målvakten blir kvar i den brittiska klubben.

FCK meddelar att Cardiff har aktiverat en permanent övergång för 27-åringen.

– Nathan har gjort en bra säsong i Cardiff och den har inneburit att de velat behålla honom. Efter att vi bedömt att Nathan inte skulle vara förstavalet i FCK – och dealen passar inom vårt ekonomiska ramverk – har vi valt att sälja honom, säger FCK:s tekniske direktör Nils Koppen i ett uttalande.

Trott anslöt till FC Köpenhamn från Vejle sommaren 2024 och hann spela 30 matcher för den danska storklubben.