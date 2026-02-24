Klart: FCK värvar hemvändare – mitt i krisen

Fc Köpenhamn har det tufft i danska ligan.

Nu stärker de upp med Mathias ”Zanka” Jørgensen.

– Jag är glad över att vända tillbaka till Köpenhamn, säger han på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

FC Köpenhamn har det tufft. Klubben ligger sjua i den danska ligan och riskerar att missa slutspelet. Nyligen stod det klart att sportchefen Sune Smith-Nielsen sparkats.

Nu har klubben förstärkt truppen för att försöka vända på den dystra trenden. Under tisdagen presenterades försvararen Mathias ”Zanka” Jørgensen, 35, på ett kontrakt över resten av säsongen.

– Jag är glad över att vända tillbaka till Köpenhamn och ännu en gång trä på mig FCK-tröjan över huvudet och gå in på parken, säger ”Zanka” på FC Köpenhamns hemsida.

FCK-tränaren Jacob Neestrup om krisvärvningen:

– För närvarande saknar vi en spelare i mittförsvaret, både i de kommande matcherna och resten av säsongen, så vi står bäst möjligt rustade till att säkra att FC Köpenhamn kvalificerar sig för europeisk fotboll till den kommande säsongen.

”Zanka” har gjort totalt 303 tävlingsmatcher för FCK under olika sejourer.