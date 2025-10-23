Klart: FCK värvar Marek Hamsiks son

FC Köpenhamn har gjort klart med Hamsik.

Nej, inte Marek Hamsik – hans son Christian, 15.

– Vi ser verkligen fram emot att välkomna honom, säger Christian Wilkens i ett uttalande.

Foto: Alamy/Bildbyrån

FC Köpenhamn förstärker sitt akademilag med en riktig profil. Det handlar om Napoli-legendaren, och tidigare IFK Göteborg-spelaren, Marek Hamsiks son Christian Hamsik. Den 15-åriga centrala mittfältaren ansluter till FCK:s U17-lag från slovakiska MFK Dukla Banska Bystrica i januari.

– Christian har besökt oss två gånger under 2025, där han har imponerat på oss både på och utanför planen, säger Christian Wilkens, chef för scouting och rekrytering i FCK:s U14-U17.

FCK Talent har skrevet kontrakt med slovakiske Christian Hamsik, der starter på U17-holdet til januar, når han fylder 16 år #fcklive https://t.co/EJwUOoLZYh — F.C. København (@FCKobenhavn) October 23, 2025

Pappa Marek har gjort totalt 520 matcher för italienska Napoli. Under våren 2021 gjorde legendaren sex matcher för IFK Göteborg innan han lämnade för turkiska Trabzonspor.