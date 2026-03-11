Klart: Felix Nmecha förlänger med Borussia Dortmund

Felix Nmecha har dragit till sig en hel del intresse.

Nu står det dock klart att han blir kvar i Borussia Dortmund.

Han har nämligen förlängt med den tyska storklubben.

Foto: Bildbyrån

Felix Nmecha har dragit till sig intresse från klubbar som Manchester City och Chelsea. Någon flytt inom den närmaste tiden ser det dock inte ut att bli för mittfältaren.

Borussia Dortmund meddelar nämligen denna onsdagskväll att man är överens med Nmecha om ett nytt kontrakt.

Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2030.

– Vi är glada över att fortsätta vår resa med Felix. Han identifierar sig helt med Borussia Dortmund och är en viktig del av vår strategiska truppplanering, säger sportchefen Lars Ricken.

Nmecha står den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 25 matcher.

