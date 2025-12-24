Klart: Filip Rogic vänder hem till Eskilstuna
Filip Rogic har gjort klart med en ny klubb, och vänder hem.
På julafton står det nämligen klart att den förre AIK-spelaren har skrivit på för AFC Eskilstuna.
– Det ska bli kul att förhoppningsvis avsluta allt där det började, säger han i ett uttalande.
Under den gångna säsongen har Filip Rogic, 32, hållit till i Nordic United – som tog steget upp till superettan.
Nu står det klart att den före detta AIK-, Örebro SK– och Sirius-spelaren har gjort klart med en ny klubb.
Detta då han vänder hem till AFC Eskilstuna, som spelar i Ettan Norra.
– Det känns väldigt skönt och bra att vara här och det ska bli kul att förhoppningsvis avsluta allt där det började, säger Rogic i ett uttalande.
Filip Rogic spelade för ”AFC” mellan 2014 och 2016. Totalt sett har han spelat 127 allsvenska matcher.
