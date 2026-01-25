Klart: Fofana förlänger med Hammarby

Ibrahima Fofana blir kvar i Hammarby.

23-åringen förlänger till och med 2029.

– Jag kommer att göra allt för Hammarby, säger Fofana i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Ibrahima Fofana, 23, anslöt till HTFF 2022 och säsongen 2024 lyftes han upp i A-laget. Nu står det klart att mittbacken/mittfältaren förlänger med Bajen.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2029.

– Det känns jättebra att ha skrivit på ett nytt kontrakt. Jag tror att det kommer att vara jättebra för min karriär, och jag kommer att göra allt för Hammarby under den här tiden. Jag tror att vi kan åstadkomma mycket bra saker den här säsongen, säger Fofanan på Hammarbys hemsida.

Sportchefen Mikael Hjelmberg:

– Vi är väldigt nöjda med att ha kommit i mål med förlängningen av Fofanas kontrakt. Vi ser honom som en extremt viktig pusselbit i lagbygget både på kort och lång sikt.

Ibrahima Fofana noterades för nio starter på 21 framträdanden i allsvenskan i fjol.