Klart: Förre Bajen-talangen klar för Falkenbergs FF

Den förre Bajen-talangen Elias Mohammad flyttar hem till Sverige.

22-åringen är klar för Falkenbergs FF.

Foto: Bildbyrån

Elias Mohammad lämnade Hammarby för ADO Den Haag sommaren 2024, men ett år senare lämnade han klubben och sedan i somras har han varit klubblös.

Nu står det dock klart att den förre Bajen-talangen flyttar hem, han är klar för Falkenbergs FF.

– Det känns väldigt bra att komma till FFF. Det är en professionell verksamhet som vill något med klubben och jobbar hårt för det, vilket gör det tryggt för spelare och tydligt vad man behöver göra, säger han via klubbens hemsida.

Mohammad har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.

– Elias kommer från en tid som utlandsproffs som blev en tuff upplevelse för honom som ung individ. Vi tror att vår miljö passar Elias för att få en nystart i sin karriär, säger sportchef Andreas Jankevics.