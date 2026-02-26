Klart: Förre Blåvitt-spelaren klar för division 5-klubb

Martin Smedberg Dalence gör comeback som spelare.

Detta i division 5-klubben IFK Valla.

– Först och främst så ser jag fram emot säsongen och målsättningen om att få upp laget en division till, säger Smedberg Dalence via klubbens sociala kanaler.

Foto: Bildbyrån

Den förre IFK Göteborg-spelaren Martin Smedberg Dalence la skorna på hyllan för ett par år sedan och har efter det arbetet som assisterande tränare i Utsiktens BK.

Nu står det klart att han gör comeback som spelare, detta i division 5.

Division 5-klubben IFK Valla meddelar nämligen att Smedberg Dalence tar plats i truppen inför kommande säsongen.

– Varför jag valde just IFK Valla är ju framförallt eftersom tränaren Andreas Kärnfalk och jag har en fin relation sen innan efter många år i LSK. Sen fick jag ett bra intryck första dagen jag hälsade på klubben.

På meritlistan har 41-åringen två cuptitlar med IFK Göteborg och närmar 200 matcher i allsvenskan.