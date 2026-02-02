Klart: Förre Gais-keepern presenterad av ny klubb

Victor Astor lämnade Gais under vintern.

Nu är han klar för en ny klubb.

Detta i form av Enköpings SK – i Ettan.

Foto: Bildbyrån

Den 24-årige målvakten Victor Astor lämnade Borås-klubben Norrby IF för spel i Gais för ett år sedan.

Därefter skulle han komma att lånas ut till Trelleborgs FF under sommaren, där det endast blev en match i superettan.

För tre dagar sedan stod det klart att Astor valde att bryta sitt avtal med Gais och gå vidare i karriären.

I dag, måndag, har han presenterats av Enköpings SK, i Ettan Norra.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Victor till ESK, säger sportchefen Pelle Johansson i ett uttalande och fortsätter:

– Han visade redan vid sitt tidigare besök att han håller hög kvalitet, och med sin erfarenhet från elitfotbollen kommer han att bidra med både stabilitet och ledarskap.