Klart: Förre Gais-keepern presenterad av ny klubb
Victor Astor lämnade Gais under vintern.
Nu är han klar för en ny klubb.
Detta i form av Enköpings SK – i Ettan.
Den 24-årige målvakten Victor Astor lämnade Borås-klubben Norrby IF för spel i Gais för ett år sedan.
Därefter skulle han komma att lånas ut till Trelleborgs FF under sommaren, där det endast blev en match i superettan.
För tre dagar sedan stod det klart att Astor valde att bryta sitt avtal med Gais och gå vidare i karriären.
I dag, måndag, har han presenterats av Enköpings SK, i Ettan Norra.
– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Victor till ESK, säger sportchefen Pelle Johansson i ett uttalande och fortsätter:
– Han visade redan vid sitt tidigare besök att han håller hög kvalitet, och med sin erfarenhet från elitfotbollen kommer han att bidra med både stabilitet och ledarskap.
