Klart: Förre MFF-talangen klar för ny klubb

Den förre Malmö FF-talangen Adrian Zendelovski har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i nordmakedonska Struga för 20-åringen.

Foto: Bildbyrån

Den förre Malmö FF-talangen Adrian Zendelovski skrev permanent på för BK Olympic inför fjolårssäsongen, efter att ha spenderat en säsong på lån hos klubben utlånad från Skövde AIK, men nu står det klart att han går vidare i karriären.

20-åringen är klar för den nordmakedonska klubben Struga.

Klubben ligger i skrivande stund på andraplats i ligan, bakom serieledarna Vardar.

Zendelovski har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre och ett halvt år med klubben.