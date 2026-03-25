Klart: Förre Rosengård-stjärnan förlänger med Spurs

Olivia Holdt blir kvar i London.

Den tidigare FC Rosengård-spelaren skriver nytt avtal med Tottenham.

Olivia Holdt lämnade FC Rosengård i fjol för spel i Tottenham Hotspur. Nu meddelar Spurs att danskan förlänger sitt kontrakt.

– Jag är väldigt, väldigt glad över att få stanna kvar på klubben. Jag känner mig väldigt nöjd varje dag och jag ser bara fram emot framtiden, säger Holdt på Spurs hemsida.

Tottenhams huvudtränaren Martin Ho:

– Jag är otroligt glad att Olivia har satsat sin framtid på Spurs, på oss som lag, på hur vi vill spela och på hur vi vill att laget ska se ut.

Holdt spelade i Rosengård mellan 2023 och 2025. Hon var med när laget tog SM-guld 2024.