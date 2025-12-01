Klart: Försvarare lämnar VSK

Sidy Sow, 18, lämnar Västerås SK.

Den uppflyttade klubben köper inte loss talangen.

Foto: Bildbyrån

Det var i somras som VSK fick förstärkning i form av den 18-åriga försvararen Sidy Sow. Talangen värvades in på lån över resten av säsongen från den senegalesiska klubben Teungueth FC, med en option om att göra transfern permanent.

Nu står det klart att Sow lämnar VSK, som väljer att inte köpa loss försvararen.

”VSK har nu valt att inte utnyttja köpoptionen som fanns i kontraktet.”, skriver klubben i ett uttalande.

Det blev bara ett framträdanden i superettan för Siby Sow. Försvararen byttes in i slutminuterna i den avslutande matchen mot Varbergs Bois och gjorde mål för VSK.