Klart: Försvararen förlänger med Falkenbergs FF

Gabriel Johansson blir kvar i Falkenbergs FF.

Parterna är överens om ett nytt avtal.

– Jag trivs väldigt bra i klubben och hoppas på två framgångsrika år för både mig och klubben, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Gabriel Johansson noterades för 18 framträdanden i superettan den gångna säsongen.

Nu står det klart att Falkenbergs FF säkrar upp försvararen som suttit på ett utgående kontrakt.

– Det känns riktigt bra! Jag trivs väldigt bra i klubben och hoppas på två framgångsrika år för både mig och klubben, säger han via klubbens hemsida och fortsätter:

– Klubben betyder väldigt mycket för mig. Jag har spelat här länge nu och FFF har haft betydelse för familjen under lång tid. Jag hoppas att vi fortsätter där vi slutade denna säsong och att nästa år förhoppningsvis blir bättre.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2027.