Klart: Försvararen lämnar Hammarby

Simone Boye, 33, har gjort sitt i Hammarby.

Försvararen lämnar efter säsongen i samband med att kontraktet går ut.

– För oss är Simone en legend, säger sportchefen Arnór Smárason.

Hon anslöt till Hammarby från WSL-klubben Arsenal 2022, men efter fyra säsonger med ”Bajen” står det nu klart att Simone Boye kommer att lämna klubben efter säsongen.

Den danske 33-åringen sitter på ett kontrakt som går ut till årsskiftet och avtalet kommer inte att förlängas.

– För oss är Simone en legend, som har bidragit stort till var Hammarby står sig i dag inom damfotbollen. Således var detta ett väldigt tufft beslut att ta. Boye förtjänar all respekt och vi vill önska henne all lycka framöver, och tacka varmt för tre och ett halvt fantastiska år i Bajen, säger sportchefen Arnór Smárason i ett uttalande.

Boye var med och vann cupguld och SM-guld med Hammarby 2023. Gravididet och skadeproblem har hållit den danske försvararen borta fram till sommaren 2025.

Söndagens damallsvenska match mot Brommapojkarna och Europacup-matchen mot Ajax på torsdag blir Simone Boyes sista i Hammarby-tröjan.