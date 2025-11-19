Klart: Försvararen lämnar Oddevold – går gratis
Viktor Krüger, 25, lämnar IK Oddevold.
Mittbacken får inte förlängt kontrakt.
– Tyvärr blev inte detta året som jag tänkt mig, säger han.
Under onsdagskvällen meddelar succélaget IK Oddevold att man går skilda vägar med försvararen Viktor Krüger. Mittbacken, som anslöt från Gais inför fjolåret, kommer att lämna superettan-klubben i samband med att kontraktet går ut i vinter.
– Tyvärr blev inte detta året som jag tänkt mig av olika anledningar, men jag är tacksam för tiden här och önskar klubben ett stort lycka till i framtiden, säger 25-åringen i ett uttalande.
Daniel Wilhelmsson, tf sportchef:
– Vi vill rikta ett stort tack till Viktor för hans insats i klubben, både innanför och utanför de vita linjerna under dessa två år. Vi önskar honom all lycka till i framtiden.
Krüger gjorde bara åtta framträdanden för Oddevold i superettan i år. Klubben slutade på fjärdeplats i tabellen.
