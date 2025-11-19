Klart: Försvararen lämnar Oddevold – går gratis

Viktor Krüger, 25, lämnar IK Oddevold.

Mittbacken får inte förlängt kontrakt.

– Tyvärr blev inte detta året som jag tänkt mig, säger han.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen meddelar succélaget IK Oddevold att man går skilda vägar med försvararen Viktor Krüger. Mittbacken, som anslöt från Gais inför fjolåret, kommer att lämna superettan-klubben i samband med att kontraktet går ut i vinter.

– Tyvärr blev inte detta året som jag tänkt mig av olika anledningar, men jag är tacksam för tiden här och önskar klubben ett stort lycka till i framtiden, säger 25-åringen i ett uttalande.

Daniel Wilhelmsson, tf sportchef:

– Vi vill rikta ett stort tack till Viktor för hans insats i klubben, både innanför och utanför de vita linjerna under dessa två år. Vi önskar honom all lycka till i framtiden.

Krüger gjorde bara åtta framträdanden för Oddevold i superettan i år. Klubben slutade på fjärdeplats i tabellen.