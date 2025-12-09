Klart: Fredrik Landén lämnar BP – klar för Mjällby

Fredrik Landén lämnar Brommapojkarna och är klar för Mjällby.

Det meddelar klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen kom Brommapojkarna med beskedet att huvudtränaren Fredrik Landén lämnar klubben.

– Först och främst ett stort tack till Philip Berglund och Peter Kleve för deras förtroende. Sedan såklart ett stort tack till spelare, ledarkollegor och våra supportrar. Jag känner en stolthet över att vi nådde klubbens målsättningar inför säsongen och att jag fått vara en del av att klubben står starkt på många plan inför framtiden. Jag önskar klubben ett stort lycka till, säger Fredrik Landén via BP:s uttalande.

Fredrik Landén är nu klar för ett nytt uppdrag. Han blir assisterade tränare i Mjällby.

– Det känns fantastiskt bra att bli en del av Mjällby AIF. Jag ser fram emot att bli en del i att bygga vidare på de framgångar som klubben haft de senaste åren. Från första kontakten har klubben gett ett oerhört professionellt och seriöst intryck. Mjällby är en välmående klubb som ständigt strävar efter att utvecklas och bli bättre. Nu ser jag fram emot att träffa spelarna och starta igång 2026, säger Landén via Mjällbys uttalande.

Mjälbys sportchef säger följande om sin nya rekrytering.

– Fredrik är en ung och mycket kompetent tränare som kommer att bidra betydligt till vår fortsatta utveckling. Vi ser honom som en viktig pusselbit i det tränarteam vi nu formar. Vi är både glada och stolta över att han har valt Mjällby AIF, och vi hälsar honom varmt välkommen till klubben.