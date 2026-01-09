Klart: Friberg förlänger med HBK

Gustav Friberg blir kvar i Halmstad.

Vänsterbacken har förlängt över 2026.

– Jag tycker att vi har något spännande på gång, säger han.

Foto: Bildbyrån

Kontraktet med Halmstads BK löpte ut till årsskiftet och sedan dess har 23-åriga Gustav Friberg på pappret varit klubblös. Nu står det däremot klart att det blir en fortsättning i HBK.

Vänsterbacken har kritat på ett nytt avtal som sträcker sig över 2026.

– Det känns jättebra och roligt att fortsätta i HBK. Jag tycker att vi har något spännande på gång och jag ser fram emot att möta supportrarna på Örjans vall, säger han i ett uttalande.

Friberg var en nyckelspelare för HBK under fjolårsvåren men skadade korsbandet under sommaren och missade stora delar av höstsäsongen. I den sista matchen för säsongen, borta mot AIK, var 23-åringen tillbaka på bänken.