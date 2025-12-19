Klart: Gif Sundsvall värvar Hammarby-talang

Gif Sundsvall stärker upp truppen.

Mittfältaren Hugo Östlund, 18, ansluter från Hammarbys ungdomsverksamhet.

Gif Sundsvall förstärker truppen inför nästa säsong i superettan. Under fredagen presenterar klubben nyförvärvet Hugo Östlund. Den 18-årige mittfältaren kommer senast från Hammarbys P19-lag.

– Det känns väldigt bra. Jag är riktigt taggad på att börja träna och spela för GIF Sundsvall och hjälpa klubben inför nästa säsong. Jag är helt säker på att det här kommer bli grymt, säger Östlund.

Sundsvalls sportchef Joel Cedergren:

– Vi har i år fått fram flera egna talanger som gjort det bra under sitt debutår – något vi är stolta över. Vi kommer fortsätta att ge våra unga spelare möjligheten att ta klivet in i A-laget.