Klart: GIF Sundsvall värvar wingback

Foto: Bildbyrån

GIF Sundsvall gör ytterligare värvning inför att superettan ska dra igång. Klubben presenterar den 20-årige fransmannen Randy Bandolo Obam. Han har ett förflutet i Juventus akademi men kommer senast från Strasbourg B där han spelade 22 tävlingsmatcher.

Fransmannen har signerat ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.

– Jag är väldigt glad över att vara här. Jag ser fram emot att vara på planen och träffa alla, säger Bandolo Obam i ett videoklipp via klubbens sociala medier.