Klart: GIF Sundsvall värvar wingback
Randy Bandolo Obam, 20, lämnar Strasbourg för spel i GIF Sundsvall.
GIF Sundsvall gör ytterligare värvning inför att superettan ska dra igång. Klubben presenterar den 20-årige fransmannen Randy Bandolo Obam. Han har ett förflutet i Juventus akademi men kommer senast från Strasbourg B där han spelade 22 tävlingsmatcher.
Fransmannen har signerat ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.
– Jag är väldigt glad över att vara här. Jag ser fram emot att vara på planen och träffa alla, säger Bandolo Obam i ett videoklipp via klubbens sociala medier.
